Донецька залізниця призначила додатковий потяг

Станом на 4 січня ц.р. Донецька залізниця призначила один додатковий потяг на новорічні свята.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, потяг №583/584 сполученням Луганськ-Київ вирушить з Луганська 10 січня о 18.19 і прибуде до Києва 11 січня о 12.09. З Києва ж він вирушить 11 січня о 23.59 і прибуде в Луганськ наступного дня о 16.47.

У повідомленні також наголошується, що потяги ДЗ курсують відповідно до чинного графіка. Щодоби в середньому курсують 30-33 потяги формування Донецької залізниці. Під час пікових зимових перевезень максимально задіяно 773 пасажирських вагони.

Залізничники закликають пасажирів поквапитися з придбанням квитків, аби фахівці змогли своєчасно проаналізувати пасажиропотік у святкові дні і призначити додаткові потяги, а також включити причіпні додаткові вагони в існуючих графікових потягах.

Також у прес-службі повідомили, що в ніч з 31 грудня 2009 року на 1 січня 2010 року в потягах формування Донецької залізниці зустріли Новий 2010 рік 1 тис. 635 пасажирів.