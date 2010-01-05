Автобусні маршрути на Київщині працюють з обмеженнями

11:20, 05 січня 2010
Транспорт/Звя'зок
0

На Русанів, Літки, Десну

Через складні погодні умови ряд автобусних маршрутів у Київській області працюють з обмеженнями.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України з посиланням на ДП «Київпасервіс».

Згідно з повідомленням, станом на 5 січня 08.00 через складні погодні умови експлуатуються з обмеженнями рейси на трьох маршрутах: Київ – Русанів, Київ – Літки, Київ – Десна.

Рух ускладнений через засніженість доріг. Вживають заходів з ліквідації наслідків несприятливої погоди.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter