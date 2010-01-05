США розширять "чорний список" авіапасажирів

США істотно розширять і вдосконалюватимуть списки можливих терористів, яким заборонено літати на пасажирських літаках. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Окрім того, американська влада розпорядилася в усіх аеропортах світу посилити перевірки літаків, які виконують рейси до США. У 14 країнах, включаючи Іран, Нігерію та Ємен, провадитиметься додатковий огляд пасажирів.

Посилення заходів безпеки пов`язане зі спробою підірвати літак, що летів до США, яку намагався виконати нігерієць Умар Фарук АБДУЛМУТАЛЛАБ 25 грудня 2009 року. Розслідування засвідчило, що терорист діяв за наказом єменського відділення "Аль-Каїди". Американську візу У.Ф.АБДУЛМУТАЛЛАБА не було анульовано, хоча ЦРУ було відомо про вірогідні зв`язки цієї людини з терористами.

5 січня Президент США Барак ОБАМА проведе у зв`язку з інцидентом спеціальну нараду з безпеки авіаперевезень.