Донецька залізниця у 2009 р. знизила перевезення вантажів на 18%

Протягом 2009 року Донецькою залізницею перевезено 131,43 млн. тонн вантажів, що становить 104,2% плану, і на 18,1% менше порівняно з 2008 роком. Про це повідомила УНІАН прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, перевезення становили 40,8% загального обсягу вантажів «Укрзалізниці». При цьому середньодобове навантаження становило 360 тис. тонн.

За інформацією прес-служби, Донецька залізниця повністю виконала висунуті завдання і всі зобов`язання перед вантажовідправниками. Зниження обсягів порівняно з 2008 р. пов`язане зі складною ситуацією у гірничо-металургійному комплексі, зменшенням виробництва на багатьох підприємствах Донбасу.

У 2009 р. вантажообіг становив 32 млрд. 224,9 млн. тонн/км, що становить 110,8% планових показників і 77,9% рівня 2008 року.

Крім того, у 2009 році вивантажено 1 млн. 686 тис. 245 вагонів, що становить 35,7% загального навантаження «Укрзалізниці». Середньодобовий показник становив 5 113 вагонів - 99,6% плану і 81,8% показника 2008 року.

Середня вага вантажного потягу брутто минулого року становила 3 255 тонн, що на 6% перевищує план. Середня технічна швидкість становила 38,4 км/год — на 3,2% вище за план.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2009 року Донецькою залізницею бути перевезено 62,271 млн. тонн вантажів, що на 26,9% менше порівняно з показниками минулого року.