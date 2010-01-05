МАГАТЕ визнала сканер у Матевцях (Словаччина) безпечним

МАГАТЕ визнала безпечною роботу сканувальної системи на станції Матевці у Словаччині. Про це повідомила УНІАН прес-служба Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, цьому передувала робота з налагодження сканера, яку провели словацькі фахівці спільно з представниками фірми-виробника системи з Китаю.

Як наголошується в повідомленні, фактично тяганина навколо цього питання тривала майже рік. І лише тепер Львівська залізниця добилася того, що робота сканувальної системи під час проходження через неї вантажних поїздів визнана нешкідливою для машиністів.

Головний державний санітарний лікар на Львівській залізниці Володимир БАГНЮК, проаналізувавши ситуацію і врахувавши звіт експертної місії МАГАТЕ, виніс постанову, якою відновлено роботу при проходженні вантажним поїздом сканувальної системи TNSCAN RF6010 на станції Матевці у звичному режимі. Також цей документ передбачає, що Львівська залізниця спільно із словацькою стороною й іншими державами, де працюють або працюватимуть такі сканери, проводитиме періодичний радіаційний контроль робочих місць машиністів, аби уникнути шкідливого опромінювання і гарантувати їм безпеку під час виконання службових обов`язків.

Нагадаємо, питання про шкідливий вплив сканувальної системи TNSCAN RF6010 на станції Матевці (Словацька Республіка) виникло після звернення українських машиністів локомотивів, які стверджували, що 13 і 14 лютого 2009 року одержали під час виконання службових обов`язків додаткове радіаційне опромінення, хоча й не є причетним спецперсоналом і підпадають, згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), під категорію В (населення).

Тоді керівництво Львівської залізниці і Головний державний санітарний лікар на ЛЗ звернулися до словацької сторони з вимогою привести радіаційний захист TNSCAN RF6010 на станції Матевці до рівня, який забезпечить цілковиту безпеку машиністів локомотивів. Проби рівня радіації за участю фахівців з України проводили двічі в 2009 р. – у червні перевищення дози зафіксоване в шість разів, у серпні - вже в тридцять разів. Українські фахівці зробили висновок про те, що сканувальна система працює дедалі гірше.