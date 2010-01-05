Новий рік у поїздах зустріли 15 тисяч пасажирів «Укрзалізниці»

15 тисяч пасажирів «Укрзалізниці» зустріли Новий рік у поїздах. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, під час зимових свят кількість пасажирів, які подорожують залізницею, зростає на 15-20%.

У повідомленні також зазначається, що залізничники вітають усіх пасажирів із новорічними і різдвяними святами і продовжують призначати додаткові поїзди.

Нагадаємо, станом на день 5 січня 2010 року залізниці України призначили 54 додаткових поїзди на зимові свята.