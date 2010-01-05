Донецька залізниця відремонтувала більш як 570 км колії

Донецька залізниця в 2009 році оздоровила різними видами ремонту більш як 570 км колії. Про це УНІАН повідомила прес-служба ДЗ.

Таким чином, повністю виконано заплановані ремонтні роботи на коліях.

Зокрема, різними видами ремонту оздоровлено 573,2 км колії, зокрема модернізовано - 70,6 км, капітально відремонтовано - 186 км, здійснено середній ремонт 216,6 км і комплексно-оздоровчий - 100 км. Крім того, замінено новими 220 комплектів стрілочних переведень, з них 180 комплектів - на залізобетонних брусах.

У 2009 році основні ремонтні роботи проходили на дільницях Дебальцеве—Червона Могила, Красноармійськ—Гродівка, Родакове—Сімейкине, Посникове—Сорочине, Ясиноватський вузол, станція Донецьк.

Як наголошується в повідомленні, ремонт і модернізація колії здійснюються згідно з програмою розвитку транспортних коридорів і швидкісного руху в Україні. Сучасна технологія передбачає заміну верхньої будови колії (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисними машинами і ремонт споруд водовідведень. Оздоровлення залізничної колії підвищує надійність усіх технічних пристроїв, включаючи системи автоматики, телемеханіки і зв`язку, сприяє підвищенню інтенсивності пропуску поїздів і безпеки руху. На всіх дільницях, де проводяться ремонтні роботи, встановлено максимально допустиму швидкість руху поїздів.