Екіпаж «Аріани» повернувся на Батьківщину

Екіпаж «Аріани» після восьмимісячного полону повернувся на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, Службою зовнішньої розвідки України у взаємодії з іншими органами державної влади України та іноземними спеціальними службами завершено здійснення комплексу заходів, пов’язаних зі сприянням судновласнику у звільненні судна «Аріана» з полону сомалійських піратів і доставкою членів екіпажу на Батьківщину.

6 січня 2010 року екіпаж «Аріани» був доставлений з Султанату Оман в Україну. В одеському аеропорту моряків зустрічали їхні рідні та близькі, представники місцевих органів влади і управління.

Напередодні до Султанату Оман спецрейсом з Києва вилетіла офіційна делегація для вирішення низки питань щодо зміни екіпажу і його повернення в Україну. До складу делегації увійшли голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, інші представники державних органів, лікарі та журналісти.

У порту міста Салала відбулася зустріч з членами екіпажу судна «Аріана». Моряки були попередньо обстежені українськими лікарями і отримали необхідну первинну медичну допомогу. Стан здоров’я звільнених моряків задовільний. Їхнє місце зайняв новий екіпаж українських моряків, які 5 січня окремо прибули літаком з Одеси. Судно після дозаправки і завершення усіх необхідних регламентних робіт продовжить рейс до пункту призначення.

Служба зовнішньої розвідки України у взаємодії з іншими державними органами продовжує вживати комплексні заходи зі сприяння визволенню інших українських громадян, які перебувають у заручниках у сомалійських піратів.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня судно "Аріана" було звільнено після 8 місяців перебування в полоні у піратів Сомалі. У заручниках у піратів перебували 24 моряки.

За звільнення «Аріани» й українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.

Власником «Аріани» є грецька компанія-оператор Alloceans Shipping.