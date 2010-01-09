У ДТП з автобусом у Бразилії загинули 13 осіб
12:37, 09 січня 2010Транспорт/Звя'зок
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При зіткненні з вантажівкою
У результаті ДТП у Бразилії 13 осіб загинули і ще четверо одержали поранення. Інцидент стався у центральному штаті Мінас-Жерайс, передає Газета.Ru. Мікроавтобус виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою.
Представники дорожньої поліції, що почала розслідування події, відзначають, що у мікроавтобусі, який порушив правила дорожнього руху, перебувало більше людей, ніж було посадочних місць у салоні.
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