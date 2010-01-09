Завтра в Україні утримається хмарна погода

10 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, Приазов’я та Криму, пройде дощ та мокрий сніг, вночі в Карпатах місцями будуть сильні опади.

По Україні спостерігатимуться тумани, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні Одещини до 13°, в Криму 12-17° тепла.

На Київщині утримається хмарна погода, йтиме дощ та мокрий сніг, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби по області від 1° морозу до 4° тепла, у Києві 0-2° тепла.