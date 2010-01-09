У Польщі негода паралізувала дорожній рух

Опади снігу із дощем у Польщі практично паралізували автомобільний рух на низці доріг, а також привели до зриву графіку руху поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, тільки сьогодні уранці на польських дорогах сталося кілька десятків аварій через погіршення погодних умов.

Синоптики прогнозують, що на вихідні погода не зміниться на краще, а поліція закликає водіїв бути обережними.

У деяких районах в неділю може випасти навіть до 30 см снігу.

Продовжаться також опади снігу із дощем та сильний вітер.

За даними генеральної дирекції доріг та автострад (GDDKiA), складна ситуація на дорогах є практично у всіх регіонах Польщі.

Водночас GDDKiA запевняє, що відповідні служби оперативно розчищають дороги на національних дорогах, через які на сьогодні можна проїхати без великих проблем.