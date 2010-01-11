У Харкові розпочався страйк працівників «Міськелектротрансу»

10:22, 11 січня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Вимагають виплати зарплати

Сьогодні у Харкові повністю не працює міський електротранспорт – на маршрут не вийшли трамваї та тролейбуси.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник комунального підприємства «Міськелектротранс», таким чином водії і кондуктори протестують проти невиплати зарплат на підприємстві.

За словами співрозмовника агентства, у центрі Харкова, поблизу міської ради, зранку зупинилися близько 30 трамваїв – вони розташувалися на двох найбільших прилеглих магістральних лініях – на Московському проспекті та площі Рози Люксембург. Незабаром під стінами мерії має розпочатися акція з вимогами виплати зарплат.

У профкомі підприємства підтвердили інформацію про заборгованість, але не уточнили деталі акції, зазначивши, що вона носить «стихійний характер».

Напередодні представники підприємства та громадських організацій у своїх заявах по телебаченню повідомили про те, що з понеділка, 11 січня, колектив «Міськелектротрансу» розпочне нову безстрокову акцію протесту з вимогами повної виплати зарплат.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат. Акція була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

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