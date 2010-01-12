Легкий літак з Києва успішно приземлився у Сімферополі

Легкий літак, у якого при вильоті з київського аеропорту «Бориспіль» не закрилося шасі, успішно приземлився в Сімферополі. Потерпілих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на борту літака, що летів до Сімферополя, знаходилися троє членів екіпажу і четверо пасажирів.

О 19.10 понеділка в МНС надійшла інформація про те, що під час підйому в літака не закрилося шасі. «Для попередження можливих наслідків аварійної посадки було задіяно 20 одиниць техніки і понад 80 чоловік особового складу», - зазначили в МНС.

У 19.27 літак здійснив успішну посадку в аеропорту «Сімферополь».