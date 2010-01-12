В Україні порушено телефонний зв'язок у 201 населеному пункті

Станом на 13.30 вівторка, 12 січня, у зв`язку зы складними погодними умовами (снігопади, заметілі, ожеледиця) порушено електропостачання на 95 сільських АТС ВАТ «Укртелеком», внаслідок чого з 201 населеним пунктом відсутній телефонний зв`язок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, найскладніша ситуація склалася в Житомирській області, де не працюють 53 АТС і порушено зв`язок із 111 населеними пунктами.

У Рівненській області не працюють 15 АТС і з 36 населеними пунктами немає зв`язку. Також складна ситуація в Чернігівській області, де без електропостачання залишилися 16 АТС, без зв`язку – 33 населені пункти.

У міністерстві зазначили, що для відновлення зв`язку задіяні відповідні підрозділи зв`язківців.