Невихід на роботу водіїв тролейбусів - неповага до харків'ян

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН вважає неповагою до харків`ян невихід сьогодні на роботу більшості працівників ХКП «Міськелектротранс», які з понеділка, 11 січня, розпочали акцію протесту з вимогою виплати зарплат.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міської ради.

За словами М.ДОБКІНА, «сьогодні о 9.00 гроші (22,1 млн. грн.), необхідні на виплату зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс», були на рахунку Держказначейства. Сьогодні ж почалося завантаження банкоматів, у яких співробітники підприємства можуть отримати гроші. Якщо казначейство не зробить неприємний сюрприз, то гроші можна буде отримати вже сьогодні. Це буде зарплата за період до 1 грудня 2009 року. Зарплату за грудень (близько 6 млн. грн.) виплатять протягом січня, сьогодні її виплатити не можна, адже вона ще не оформлена належним чином».

М.ДОБКІН наголосив, що продовження акції протесту, незважаючи на інформацію про виділення коштів на виплату зарплати, - це не що інше як “фарс і більше гра на руку тим людям, які через свою політичну кон`юнктуру спробували проникнути в підприємство й організувати там такі процеси”.

«Я звертався вчора до трудового колективу з проханням вийти сьогодні на роботу, щоб не доставляти незручності харків`янам. Адже конфлікту немає. Основною вимогою були гроші, і вони виділені. Підстав не довіряти міському голові колектив не має, і це підтвердили представники депо. Тому сьогоднішній невихід на роботу частини трудового колективу – це вже не боротьба за свої права, а неповага до харків`ян», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Харкові розпочався страйк працівників «Міськелектротрансу» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив тоді, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і висловив сподівання, що розпочатий зранку страйк буде припинений уже в понеділок увечері.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації. Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.

Сьогодні, 12 січня, у Харкові зранку на маршрути вийшла лише частина трамваїв Салтівського депо: загалом близько 50 вагонів із 106 наявних.

Всього, за графіком роботи в будні, на маршрутах Харкова мають перебувати 203 трамваї і 161 тролейбус.