У Харкові припинили страйк працівники «Міськелектротрансу»

Сьогодні припинили страйк працівники Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс», які з 11 січня розпочали акцію протесту з вимогами виплати зарплат, не вивівши на міські маршрути жодного трамвая і тролейбуса.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у профкомі підприємства, сьогодні зранку працівники почали отримувати гроші в банкоматах, виплачується заборгованість з кінця липня по листопад 2009 року.

За даними начальника служби руху «Міськелектротрансу» Олександра УКІСА, «всі маршрути відновлено, сьогодні на лінії вийшло близько 160 трамваїв і 200 тролейбусів». Планом у будні передбачена робота близько 250 трамваїв і 200 тролейбусів. Кілька десятків трамваїв відновлюються. «Все приходить у норму», - зазначив О.УКІС.

Як повідомляв УНІАН, страйк працівників ХКП «Міськелектротранс» розпочався у понеділок, 11 січня, - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова в понеділок поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.

Довідка УНІАН. За добу ХКП «Міськелектротранс» перевозить у Харкові близько 600 тисяч пасажирів. На підприємстві працює 3,5 тис. працівників. Парк тролейбусів і трамваїв налічує близько 560 машин.