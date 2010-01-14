У 2010 завершать будівництво нового терміналу Харківського аеропорту

Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що до кінця 2010 року планується завершити будівництво нового пасажирського терміналу в рамках реконструкції Харківського міжнародного аеропорту до ігор Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав під час ознайомлення кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з ходом реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, на сьогодні з випередженням плану за кошти інвестора «Нью Системс АМ» на 100% завершено окремі об’єкти інфраструктури нового пасажирського терміналу, зокрема, повністю споруджено каркас аеровокзалу, а також фасади і покрівлю приміщення. Нині тривають внутрішні роботи в аеровокзалі, і його готовність зараз становить близько 40%.

«Незважаючи на кризу, робота не зупиняється, і новий термінал плануємо здати в експлуатацію до кінця цього року», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він ознайомив В.ЯНУКОВИЧА з ходом робіт на об’єктах і повідомив, що разом з цим процесом українські компанії провадять реконструкцію аеродромного комплексу аеропорту «Харків», зокрема, його злітно-посадкової смуги та стоянки літаків.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв у разі його перемоги на виборах сприяти підготовці Харкова до Євро-2012 і виконанню зобов’язань в частині державного фінансування будівництва і реконструкції об’єктів до європейського чемпіонату.

Як раніше повідомлялося, Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, затвердженої Постановою Кабінету міністрів у лютому 2008 року, на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в 2010 році планувалося виділити з держбюджету 424,85 млн. грн., з коштів інвестора (DCH) – 182,23 млн. грн.

Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».