В Україні перевезення пасажирів скоротилися на 13%

В Україні впродовж 2009 року пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. осіб, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська робота виконана в обсягу 130,1 млрд. пас./км, що на 11,5% менше, ніж у 2008 році. Зокрема, залізничним транспортом перевезено 425,9 млн. пасажирів, що на 4,4% менше, ніж у 2008 році. Відправлення пасажирів зменшилися на Донецькій залізниці на 7,5%, на Південній – на 5%, на Одеській – на 4,7%, на Південно-Західній – на 4,2%, на Львівській – на 3,6%, на Придніпровській – на 2,4%

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичних осіб-підприємців) скористалися 4 млрд. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів 2008 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом в 2009 році скоротилися на 15,5% порівняно в 2008 роком. Підприємства Севастополя, які виконали 82,8% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили пасажироперевезення на 15,3%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зменшилися на 3,6%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (95,1%), зменшили перевезення пасажирів на 3,1%.

За даними Держкомстату, авіаційним транспортом України в 2009 році перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 17% менше обсягів пасажирських авіаперевезень в 2008 році.

Міським електротранспортом минулого року перевезено 2,8 млрд. пасажирів, що на 19,4% менше, ніж у 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році пасажирським транспортом України було перевезено 8,3 млрд. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсягу 147,3 млрд. пас./км, що відповідно на 1,4% і 4,5% більше, ніж у 2007 році.