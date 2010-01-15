Три тисячі дорожників цілодобово забезпечують проїзд дорогами України

Над забезпеченням проїзду автомобільними дорогами України на сьогоднішній день працює 3 тис. 239 робітників, задіяно 2 тис. 020 механізмів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

Згідно з повідомленням, на перевальних ділянках доріг в Карпатах та на дорогах Криму проїзд забезпечений.

На дорозі М-05 Київ – Одеса в Київській та Одеський областях – місцями невеликий сніг. Стан покриття – мокрий, в Одеській області – місцями засніжений. Проїзд забезпечений.

Покриття на автошляхах державного значення в більшості областей – мокре, у Чернігівській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Донецький, Луганській та Одеській областях – місцями засніжене. Проїзд забезпечений.

Стан покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей місцями засніжений. Проїзд забезпечений.

Через відсутність електроенергії не працює 30 сільських АТС, порушено зв`язок із 98 населеними пунктами – у Житомирській та Миколаївській області.

Через негоду до 715 населених пунктів поштова кореспонденція доставляється із затримкою.

Мінекономіки пропонує знизити портові збори на 30%

Київ. 15 січня. УНІАН. Міністерство економіки України ініціює зниження портових зборів, які стягуються з суден у морських торговельних портах країни, у середньому на 30%.

Відповідний проект постанови уряду оприлюднено на сайті міністерства.

Згідно із супровідною запискою, підвищення портових зборів на 58%, ухвалене урядом за ініціативи Міністерства транспорту і зв`язку у серпні 2008 року, знизило конкурентоспроможність українських портів порівняно з морськими портами країн Чорноморського басейну. Сьогодні вартість заходу судна у порти України в 1,5-2 рази перевищує тарифи морських портів чорноморських держав.

На думку Мінекономіки, ухвалення зазначеного нормативного акту забезпечить сприятливі умови щодо залучення додаткових транзитних вантажопотоків у порти.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2008 р. Кабінет міністрів України підвищив портові збори у середньому на 58%. Відповідні зміни внесено до Положення про портові збори.