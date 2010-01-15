Вантажоперевезення в Україні у 2009 році скоротилися на 22%

У 2009 р. підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів за 2008 р.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажообіг у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% обсягу 2008 року.

Зокрема, вантажообіг залізничного транспорту України торік знизився на 23,7%. На Львівській залізниці вантажообіг зменшився на 31,4%, Південно-Західній – на 27,5%, Південній – на 26,8%, Донецькій – на 22,1%, Придніпровській – на 21,7%, Одеській – на 15,8%.

Зменшення вантажообігу відбулося також на автомобільному транспорті (на 9,5%), авіаційному (на 7,5%), трубопровідному (на 21%), річковому (на 39,9%), морському (на 53,9%).

За даними Держкомстату, перевезення вантажів залізницями в 2009 році скоротилося на 21,5% - до 391,2 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів – на 19,4%. Відправлення вантажів зменшилося на Одеській залізниці - на 33,2%, Львівській – на 28,5%, Південно-Західній – на 25,1%, Придніпровській – на 16,1%, Донецькій – на 18,3%, Південній – на 8,8%. Зокрема, відправлення цементу знизилося на 41,9%, будівельних матеріалів – на 39,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 31,9%, чорних металів – на 25,8%, лісових вантажів – на 21,6%, нафти і нафтопродуктів – на 19%, брухту чорних металів – на 9%, коксу – на 11,4%, залізної й марганцевої руди – на 10,1%, кам`яного вугілля – на 10,9%. Водночас відправлення зерна і продуктів перемолу зросло на 26,3%.

Разом з тим, вітчизняний морський і річковий торгові флоти торік виконали перевезення вантажів в обсягу 9,8 млн. тонн, що вдвічі менше від обсягів 2008 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту зменшилися на 58,5% порівняно з обсягами 2008 р., морського транспорту – на 45,1%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 54,8%, річковим – на 43,4%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 12,1% і становив 161,9 млн. тонн.

Переробка імпортних вантажів зменшилася на 41,1%, транзитних вантажів – на 21,3%, вантажів внутрішнього сполучення – на 58,6%. При цьому переробка експортних вантажів виросла на 14,1%. Кількість оброблених суден в 2009 році скоротилася на 20,1% - до 17 тисяч одиниць.

Як повідомляє Держкомстат, підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) в 2009 р. перевезено 140 млн. тонн вантажів, що на 24,8% менше від показника 2008 р., виконаний вантажообіг в обсягу 33,9 млрд. т/км – на 9,5% менший.

Вантажообіг авіаційного транспорту становить 350,3 млн. т/км, що на 7,5% менше порівняно з 2008 р.

Крім того, магістральними трубопроводами за 2009 р. транспортовано 154,6 млн. тонн вантажів, що на 17,2% менше за аналогічний період 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, за 2008 р. підприємствами транспорту України було перевезено 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж за 2007 р. Вантажообіг за 2008 рік становив 491,7 млрд. т/км, що на 0,2% менше, ніж за 2007 р.