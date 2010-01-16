У Білорусі введуть нові правила ввезення автомобілів

З 1 липня 2010 року в Білорусі планується набрання чинності міжнародного договору, відповідно до якого будуть остаточно визначені єдині ставки митних зборів, податків на автомобілі, що ввозяться громадянами республіки для особистого користування. Про це повідомило агентство "БєлТА" із посиланням на Державний митний комітет (ДМК) Білорусі.

До 1 липня правила ввезення автомобілів фізичними особами залишаться колишніми, наводить слова голови ДМК Олександра Шпільовського агентство "БєлаПАН". А з 1 липня 2010 року на повну силу вступить митний союз Білорусі, Казахстану і Росії і мита на ввезення транспортних засобів фізичними особами зростуть до рівня російських", - відзначив Шпільовський.

Як пояснили в ДМК, зараз обкладення митними платежами легкових автомобілів, що ввозяться в республіку для особистого користування, здійснюється в пільговому режимі відповідно до єдиних ставок митних зборів, податків.

Мита піднімуться до рівня російських.

У Державному митному комітеті Білорусі також відзначили, що в Росії ставки мит на автомобілі, що були в експлуатації, ввозяться фізичними особами, значно вищі від діючих у Білорусі. У Росії, наприклад, вони складають 1,5-5,8 євро за 1 куб. см залежно від робочого об`єму двигуна.

Як підкреслюється в повідомленні митного відомства, "вочевидь, що уніфікація всіх митних правил і процедур в рамках митного союзу вимагатиме уніфікації ставок митних платежів на автомобілі, що ввозяться громадянами на рівні, прийнятному для всіх трьох держав-учасників митного союзу.

Агентство "БєлаПАН" в зв`язку з цим відзначає, що нові правила ввезення транспортних засобів до Білорусі юридичними особами вступили в дію 1 січня 2010 року, що стало причиною непростої ситуації на білоруському автомобільному ринку. Через протиріччя в законодавстві багато дилерів та імпортери фактично припинили свою діяльність у республіці в перші дні нового року.