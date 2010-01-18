Сомалійські пірати отримали найбільший викуп

Сомалійські пірати отримали викуп за танкер Маран Центаурус. На його борту - 28 моряків, зокрема двоє українців.

Як повідомляє “5 канал” , піратам заплатили від 5 з половиною до 7 мільйонів доларів.

Це найбільша сума, яку будь-коли давали сомалійським піратам за звільнення заручників.

Утім поки невідомо, коли моряки опиняться на волі. Ще до того, як викуп скинули на судно, між піратами зчинилася стрілянина. Корсари, які на катерах охороняли корабель, почали вимагати свою частку від тих піратів, які були на танкері.

Зараз судно перебуває поблизу сомалійського порту Хобйо, за ним стежить грецький військовий корабель.