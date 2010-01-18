Виробництво легкових авто в Україні в 2009 р. скоротилося на 83,6%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2009 році скоротилося на 83,6%, порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році, за даними Держкомстату, виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 5,6%, порівняно з 2007 роком, до 402 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2008 році збільшилося на 10,5%, порівняно з 2007 роком, до 10042 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокари», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ») та інші.