Кабмін ініціює прийняття закону «Про внутрішній водний транспорт»

Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду проект закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр. №4319-1 від 15 січня 2010 року).

Текст цього законопроекту розміщено на сайті Верховної Ради.

Документ визначає терміни, а також правові, економічні та організаційні основи діяльності внутрішнього водного транспорту і відносини, пов`язані з використанням внутрішніх судноплавних річкових шляхів, морських суден і суден змішаного плавання «річка-море» під час їх переміщення внутрішніми судноплавними річковими шляхами, а також риболовецьких суден під час їхнього перебування на внутрішніх судноплавних річкових шляхах, у річкових портах.

Передбачається, що дія закону не поширюватиметься на судна, які плавають під військово-морським прапором України.

У пояснювальній записці сказано, що сьогодні виникла ситуація, за якої чітко визначаються недоліки в правовому регулюванні відносин, що виникають у галузі внутрішнього судноплавства, а відсутність механізму вирішення проблем галузі підтверджують розбіжності, з якими стикаються підприємства і організації в процесі експлуатації внутрішнього водного транспорту.