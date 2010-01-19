ВОЛЯ запустила сервіс відео-на-замовлення в HD-форматі

Компанія ВОЛЯ забезпечила абонентам цифрового телебачення «Воля Преміум ТБ» можливість користуватися сервісом відео-на-замовлення для перегляду фільмів у форматі високої чіткості (HD).

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, починаючи з січня 2010 року сервіс відео-на-замовлення забезпечує абонентам можливість замовлення і перегляду фільмів у двох кінозалах:

− «DVD-кінозал» (колишній «Домашній кінозал»);

− «HD-кінозал» (колишній «Домашній кінохіт»).

Для перегляду фільмів в «HD-кінозалі» абонент має мати телеприймач зі вбудованим ТБ-тюнером стандарту DVB-C, а також придбаний в компанії ВОЛЯ CAM-модуль (модуль умовного доступу, conditional access module), в який вставляється видана при підключенні до послуги картка умовного доступу.

Вартість тижневого перегляду фільму в «HD-кінозалі» складає 20 грн. Це так званий тижневий абонемент, оскільки період показу кожного фільму триває сім днів.

У «DVD-кінозалі» кіно демонструється у стандартному розширенні і абонемент можна замовити на тиждень (15 грн.) або на поточний місяць (25 грн.). У разі замовлення місячного абонемента, незалежно від дати замовлення, абонент отримає можливість переглядати фільми до кінця поточного місяця, тобто до 30 або 31 числа, без додаткових оплат.

Доступ до фільмів забезпечується для всіх ТБ-тюнерів і телевізорів, підключених за одним договором. Таким чином, якщо у будинку абонента декілька телеприймачів, замовлені фільми він може дивитися на будь-якому з них.

Президент компанії ВОЛЯ Сергій Бойко відзначив: «Ми відстежували динаміку збільшення числа абонентів, які користуються телеприймачами з вбудованими цифровими ТБ-тюнерами, що підтримують стандарт HD (Full HD або HD ready), і тому працювали над пропозицією, яка б відповідала зростаючим запитам абонентів даної групи. Абоненти наших послуг зможуть оцінити виняткову якість зображення і звуку, яке пропонується в рамках додаткового сервісу відео-на-замовлення. При цьому ті абоненти послуги «Воля Преміум ТБ», які зараз дивляться програми за допомогою телевізора з вбудованим тюнером і придбаного у компанії модуля умовного доступу, зможуть користуватися не тільки сервісом видео-на-замовлення, але і в найближчому майбутньому пакетом HD-каналів без придбання додаткового обладнання. Тобто запуск сервісу відео-на-замовлення у стандарті високої чіткості – це перший етап для планованого в майбутньому запуску окремого пакету програм у стандарті HD».

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, а саме: інформація і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; передача даних – високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація – комп`ютерний і голосовий зв`язок.

HDTV (High Definition Television) – стандарт телебачення високої чіткості.

Стандарт DVB (Digital Video Broadcasting) описує усі види цифрового мовлення: ефірне, кабельне, супутникове. DVB-С – стандарт, використовуваний для кабельних мереж.

Абонемент – це разове зняття засобів з особового рахунку абонента послуги «Воля Преміум ТБ».