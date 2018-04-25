Ринок мобільних терміналів: підсумки та прогнози

Українці минулого року придбали близько 4,32 млн. мобільних терміналів, що на 45% менше, ніж у 2008 р. (7,9 млн.). У грошовому вирізі ринок скоротився ще істотніше – на 62% і склав за підсумками 2009 року 557 мільйонів доларів США (2008 р. – 1,46 мільярдів доларів США). Основна причина такого значного падіння ринку у грошовому виразі – активний перехід українців на пристрої бюджетного сегменту.

Такі результати дослідження компанії Unitrade Group.

За даними компанії, в Україні продажі мобільних терміналів у 2009 році склали близько 4,32 млн. пристроїв, що на 8% вище прогнозованого раніше результату (4 млн.).

*** Мобільні термінали – мобільні телефони, смартфони і комунікатори.

Перша половина минулого року показала падіння ринку мобільних терміналів відносно продажів 2008 року в кількісному виразі на 53%, у грошовому - на 70%. Друге півріччя 2009 року охарактеризувалося ростом продажів і показало приріст у кількісному виразі до першого півріччя 2009 року на 37%, у грошовому – на 45%. Зростання продажів мобільних терміналів у другій половині 2009 року пов`язане як із відновленням споживчого кредитування, так і з активним оновленням лінійки пристроїв провідними виробниками.

Однією з яскравих року, що минув, стало зростання частки мобільних терміналів з підтримкою функції Touch Screen (сенсорний екран). Якщо раніше, у 2008 році їх частка сягала близько 1% загальної кількості продажів, то у 2009 році вона склала 6%.

За підсумками 2009 року, частка смартфонів і комунікаторів у структурі продажів мобільних терміналів збільшилася незначною мірою, у зв’язку з переходом українських споживачів на пристрої бюджетного сегменту, і склала 11% проти 10% у позаминулому році.

Виробники

За підсумками року в трійці лідерів відбулися наступні зміни. Nokia збільшила свою частку до 51% (2008 р. – 43%), Samsung зменшив свою присутність на ринку до 26% (2008 р. – 36%), залишив трійку лідерів Sony Ericsson – 9% ринку у 2009 році проти 14% у 2008 р. Його місце зпосіла LG, збільшивши свою частку з 3% у позаминулому році до 10% 3у 2009 році. Motorola отримала 2% ринку (2008 р. - 3%). Решта – менше 2%.

У трійці провідних виробників лідерами з продажу у 2009 році в Україні стали такі моделі мобільних телефонів:

Цінові сегменти

Перехід українців у 2009 році на недорогі мобільні термінали призвів до того, що середня собівартість пристроїв знизилася за підсумками року на 30% і склала 129 доларів США (2008 р. – 185 доларів США).

Так, на мобільні термінали нижнього цінового сегменту (до 130 доларів США) у 2009 році довелося близько 58% усіх продажів (2008 р. - 42%). Частка середнього цінового сегменту (130 – 300 доларів США) знизилася до 34% (2008 р. – 41%). Також зменшилася до 8% частка верхнього цінового сегменту (від 300 доларів США) проти 17% у 2008 році.

Прогноз

За попередніми оцінками, у 2010 році в Україні буде реалізовано кінцевим споживачам близько 5,1 мільйонів мобільних терміналів. У структурі продажів продовжить поступово збільшуватися частка смартфонівв і комунікаторів, і за підсумками року перевищить 12%. Очікується активне розширення асортименту і збільшення частки терміналів з сенсорним екраном.

***Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 року. Unitrade Group є компанією, яка управляє роздрібними мережами Unitrade і City.com. Президент Unitrade Group – Володимир Колодюк.