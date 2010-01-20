У Києві лінію швидкісного трамвая відкриють до кінця 2010 року

У Києві реконструйовану лінію швидкісного трамвая будівельники мають здати в експлуатацію до кінця 2010 року.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№6) з посиланням на заступника генерального директора КП “Київпастранс” Володимира АСАДЧОГО.

За його інформацією, роботи з реконструкції лінії зупинились через погодні умови, зважаючи на що завершення реконструкції було відтерміновано.

В.АСАДЧИЙ повідомив, що відповідне розпорядження підписав Київський міський голова. Таким чином, спорудження першої черги трамвайної лінії планують завершити пізніше на два місяці, тобто до кінця березня.

“Мається на увазі прокладання колій та облаштування зупинкових комплексів на маршруті від Кільцевої дороги до бульвару Лепсе”, - пояснив він.

“До кінця 2010 року будівельники здадуть в експлуатацію всю лінію швидкісного трамвая”, - зазначив В.АСАДЧИЙ.

Зараз будівельники звільняють будівельні території від снігових завалів, а колії від обледеніння. Водночас тривають роботи з облаштування платформ і станцій.

Вартість робіт з реконструкції усієї лінії швидкісного трамвая оцінюють у 422 млн. грн. “Нині кошти надходять своєчасно і в повному обсязі. Для завершення будівництва першої черги потрібно ще 50 млн. грн.”, - додав В.АСАДЧИЙ.

Довідка УНІАН. Лінія швидкісного трамвая у Києві є складовою об`єктів міського електротранспорту КП «Київпастранс». Вона пролягає від ст. «Старовокзальна» до ст. «Кільцева дорога». Протяжність лінії 20,2 км, на ній розташовано 12 станцій, пропускна спроможність становить 25 тис. пасажирів на годину. До реконструкції на лінії експлуатувалося близько 100 трамвайних вагонів. Середня експлуатаційна швидкість трамвайних вагонів становить близько 40 км/год., максимальна швидкість – 80 км/год.

8 вересня 2004 року КДМА затвердила комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси.