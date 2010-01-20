Керченська протока закрита для судноплавства

Керченська протока в Чорному морі закрита для судноплавства через негоду, також зупинила роботу поромна переправа Крим-Кавказ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на Керченському міському порталі.

За інформацією порталу, вируючий зимовий шторм змусив спеціальні служби 19 січня закрити судноплавний канал. Перед протокою на рейді стоять 63 судна. Фахівці керченського морського координаційного центру постійно здійснюють моніторинг дрейфу суден.

"У зв`язку з негодою, зупинила свою роботу й поромна переправа Крим-Кавказ. Люди виявилися заручниками ситуації. За інформацією працівників переправи, крихітний зал очікування зараз переповнений і не може вміщувати всіх, хто планував вирушити на російський бік", - повідомляється на порталі і наголошується, що переправа може відновити свою роботу лише за нормальних погодних умов.

Водночас метеорологи дають невтішний прогноз - найближчі три дні бушуватиме шторм із швидкістю вітру 15-20 м/с і висотою хвиль до 2 метрів.

Як повідомляв УНІАН, у Криму на 19-20 січня оголошено штормове попередження. За даними Головного управління МНС України в АРК, у зв`язку з приходом південного циклону 19-20 січня 2010 р. в Криму очікуються складні погодні умови: сильні опади - дощ з переходом у сніг, сильна ожеледиця, налипання мокрого снігу. Крім того, очікується посилення північно-східного вітру до 15-20 метрів в секунду, місцями пориви до 25-30 м/с.