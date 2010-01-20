Відновлено автомобільне сполучення з Арабатською стрілкою

Станом на 12.00 відновлено автомобільне сполучення дорогою місцевого значення «Генічеськ - Стрілкове», яке було закрито ввечері 19 січня у зв`язку із затопленням ділянки проїжджої частини намиванням з Азовського моря, в якому бушував шторм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, «Херсонський облавтодор» продовжує роботи з розчищення снігових переметів на ділянці 190–30 км автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Покриття дороги мокре, видимість – 10-15 метрів.

На автомобільній дорозі М-05 Київ–Одеса у Черкаській і Одеській областях покриття сухе, в Одеській області - місцями засніжене. Проїзд забезпечений.

Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей мокре. У Чернігівській області місцями сніжний накат; у Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Луганській і південних областях місцями - засніжено; у Кіровоградській і Херсонській областях - місцями снігові перемети. Проїзд забезпечено.

Покриття автодоріг місцевого значення у більшості областей - місцями засніжене, у Чернігівській області - сніжний накат, у Кіровоградській, Донецькій і Херсонській областях - місцями сніжні перемети. Проїзд забезпечено.

На даний момент ускладнено проїзд на автомобільних дорогах у Миколаївській області (Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв: 170- 209 км).