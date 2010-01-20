Соціальний автомобільний портал AutoVisio підкорює Інтернет

За перші два тижні з дня запуску соціального автомобільного порталу AutoVisio, кількість його унікальних відвідувачів склала понад 7 тис. у день. Як повідомила УНІАН команда розробників порталу, кількість відвідувачів AutoVisio постійно росте.

Творці першого в українському інтернет-просторі автомобільного соціального порталу AutoVisio відзначають ефективність концепції «Do It Yourself», оскільки ресурс наповнюють самі користувачі.

«Обрана нами концепція – поєднання принципів соціальної мережі й унікальних сервісів для автомобілістів – очевидно, є актуальною і затребуваною у даному сегменті, і вже тільки у цьому наша перемога» - вважає керівник автомобільного соціального порталу Віталій ЧЕХОВСЬКИЙ.

Як відзначають ідейні натхненники створення AutoVisio, реєструючись, «автовізери» отримують можливість створювати блоги і окремі сторінки для своїх машин, заповнювати портал новинами, статтями на теми, які хвилюють автомобілістів.

«Як такої цензури на сайті немає – це дає можливість публікувати незаангажовані новини, тест-драйви, автоогляди, висловлювати свою думку щодо тих чи інших марок і моделей авто», - відзначать ініціатори створення ресурсу.

На їх думку, переваг ресурсу додають і спеціальні сервіси, покликані спростити життя автомобілістам. Наприклад, мандрівникам стане у нагоді можливість розрахувати маршрут пересування, кілометраж і витрати палива.

Як повідомляв УНІАН, у мережі Інтернет почав роботу новий український соціальний портал для автомобілістів – AutoVisio.

Ідея створення проекту належить групі автомобілістів, які втомилися від щоденного перегляду сотень сайтів на автомобільну тематику і вирішили об`єднати їх функції на одному порталі.

Головною місією проекту розробники називають «створення співтовариства небайдужих людей, чиє життя пов`язане з автомобілем». Новий ресурс поєднує в собі елементи соціальної мережі, блог-двигуна й інформаційного сайту. Завдяки новітній технології Web 3.0 розробники пропонують користувачам самостійно формувати наповнення сайту, модерувати опубліковані матеріали й оцінювати достовірність даних.

На AutoVisio реалізована зручна система розважальних елементів - персональних фото- і відео-галерей, можливість ведення авторських блогів і створення окремого блогу для власного автомобіля.

Крім того, на порталі запропонована підбірка новин про автосвіт.