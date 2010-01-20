Рух суден у Керченській протоці відновлено

Рух суден у Керченській протоці, припинений напередодні через шторм, сьогодні нормалізувався. Поромна переправа також відновила роботу.

«Рух по каналу було припинено через сильний вітер і шторм. Погода нормалізувалася, судна йдуть повним ходом», - повідомив кореспондента УНІАН телефоном оперативний черговий Керченського морського координаційно-рятувального центру. «Великі судна йдуть своїм ходом», - додав він.

На запитання, що з малими судами, черговий повідомив про рекомендації для них і сказав: «Під відповідальність капітанів».

«Жодної серйозної ситуації у протоці не було, - сказав співробітник морського центру. - Такі ситуації взимку бувають кожного тижня».

Переправа сьогодні відновила роботу, запевнила УНІАН телефоном диспетчер.

*** Напередодні портал «Керч - це моє місто!» поширив інформацію, що «сильний зимовий шторм змусив спеціальні служби 19 січня закрити судноплавний канал», через негоду «припинила свою роботу поромна переправа Крим-Кавказ».

У Криму вже кілька днів поспіль місцеве управління МНС оголошує штормове попередження.