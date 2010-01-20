В Україні доходи підприємств зв'язку знизилися на 3%

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг в 2009 році знизилися порівняно з 2008 роком на 3% і становили 46 млрд. 284,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню становили 18 млрд. 74,8 млн. грн., що на 9% менше, ніж за січень-грудень 2008 року.

Лідерами з доходів у галузі в 2009 році є оператори мобільного зв`язку (стільниковий мобільний, пейджинговий і транкінговий зв`язок), які одержали найбільший дохід у галузі від послуг мобільного зв`язку за цей період – 28 млрд. 481 млн. грн. (в т.ч. населенню надано послуги на суму 9 млрд. 631,3 млн. грн.), що на 3,9% менше, ніж за 2008 рік. При цьому основна частка доходів від послуг мобільного зв`язку припала на операторів стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в 2009 році становили 28 млрд. 456,4 млн. грн. (падіння – 3,9%), з них 9 млрд. 630,4 млн. грн. одержано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (падіння – 17,1%).

На другій позиції у галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період перебуває міжміський і міжнародний телефонний зв`язок – у цьому виді зв`язку підприємства галузі в 2009 році одержали доходи у розмірі 4 млрд. 648,5 млн. грн. (з них 2 млрд. 125 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку знизився на 15,6% (від послуг населенню – падіння на 5,2%) порівняно з 2008 роком.

На третьому місці в галузевому рейтингу за доходами за підсумками 2009 року стоїть місцевий телефонний зв`язок. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в 2009 році становив 3 млрд. 893,5 млн. грн. (з них населенню – 2 млрд. 478,9 млн. грн.), що на 13,9% менше (для населення – менше на 11,9%), ніж за 2008 рік.

Осяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку за 2009 рік становив 270,5 млн. грн. (з них населенню – 237,1 млн. грн.), що на 16,8% менше (для населення - менше на 17,1%), ніж за 2008 рік.

Четвертий рядок в рейтингу галузевих доходів за результатами 2009 року займає комп`ютерний зв`язок, в якому обсяг доходів від послуг підприємств виріс на 39,2% і становить 3 млрд. 362,7 млн. грн., з них 1 млрд. 630,6 млн. грн. становили доходи від послуг населенню (зростання на 71,1,6%). При цьому доходи підприємств зв`язку, одержані від послуг доступу в Інтернет, становили 2 млрд. 865,8 млн. грн. (зростання – 38,3%), з них 1 млрд. 584,5 млн. грн. – за послуги населенню (зростання – 68,3%).

Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку за 2009 рік знизився порівняно з 2008 роком на 8,1% і становив 2 млрд. 637,7 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 547,9 млн. грн. (падіння на 14,5%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в 2009 році становив 1 млрд. 799,6 млн. грн., що на 25,7% перевищило показник 2008 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення становили 1 млрд. 284 млн. грн. (з них населенню – 1 млрд. 227,1 млн. грн.), що на 26,4% більше, ніж за січень-грудень 2008 року.