На дорогах трьох областей через негоду ускладнений рух
У Кіровоградській, Херсонській і Миколаївській
Через негоду ускладнений рух на автодорогах Кіровоградської, Херсонської і Миколаївської областей.
Про це УНІАН повідомили У прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.
Згідно з повідомленням, станом на 8 годину ранку в Кіровоградській області ускладнений рух на автодорогах Компанієвка – Устинівка, Городище – Шпола – Новоукраїнка – Устинівка, Устинівка – Долинська – Петрове – Жовті Води.
У Херсонській області проїзд ускладнений на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог).
У Миколаївській області місцями ускладнений рух на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.
На зимовому утриманні доріг працюють 1484 механізми і 2520 робітників.
За даними міністерства, за останній час порушень у функціонуванні об`єктів транспортного комплексу і зв`язку (залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту, метрополітену і підрозділів Держспецтрансслужби) через погіршення погодних умов на території України не відбулося.
У той же час Білгород-Дністровський морський торговий порт працює з обмеженням, на Керч–Єникальському каналі рух обмежений через погодні умови.