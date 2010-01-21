Негода ускладнила рух на автодорогах

Через негоду ускладнений рух на автодорогах Кіровоградської, Херсонської і Миколаївської областей.

Про це УНІАН повідомили У прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, станом на 8 годину ранку в Кіровоградській області ускладнений рух на автодорогах Компанієвка – Устинівка, Городище – Шпола – Новоукраїнка – Устинівка, Устинівка – Долинська – Петрове – Жовті Води.

У Херсонській області проїзд ускладнений на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог).

У Миколаївській області місцями ускладнений рух на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.

На зимовому утриманні доріг працюють 1484 механізми і 2520 робітників.

За даними міністерства, за останній час порушень у функціонуванні об`єктів транспортного комплексу і зв`язку (залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту, метрополітену і підрозділів Держспецтрансслужби) через погіршення погодних умов на території України не відбулося.

У той же час Білгород-Дністровський морський торговий порт працює з обмеженням, на Керч–Єникальському каналі рух обмежений через погодні умови.