Кабмін доручив запровадити проїзні тривалої дії

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Антимонопольного комітету України стосовно розроблення центральними органами виконавчої влади нормативно-правового акту щодо обов’язкового запровадження довготривалих проїзних квитків у містах з населенням понад 800 тис. мешканців, передбачивши конкретні періоди тривалості проїзних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Зокрема, врегулювати порушене питання мають Мінтрансзв’язку, МінЖКГ, Мінфін, Мінекономіки, Держкомпідприємництво та Держспоживстандарт, які повинні винести на розгляд уряду проект узгодженого рішення.

За висновками Комітету, нормативне запровадження системи функціонування довготривалих проїзних підвищить ефективність транспортних підприємств за рахунок завчасного отримання додаткових коштів шляхом кредитування з боку пасажирів.

Як наголосив в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, «підтримка Кабінетом міністрів наших пропозицій щодо запровадження довготривалих проїзних квитків засвідчує: держава піклується про забезпечення громадянам зручністю в користуванні громадським транспортом шляхом введення таких проїзних та заощадження на них коштів”.

АМК розраховує на те, що профільні державні відомства скоординовано і швидко підготують проект відповідного рішення уряду щодо довготривалих проїзних квитків, і прийняття цього документу усуне зловживання в цій сфері та захистить інтереси мільйонів мешканців великих міст, сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомлялося, Комітет також очікує на завершення Мінтрансзв’язку і Мінжитлокомунгоспом розроблення і запровадження єдиних нормативних порядків розрахунку вартості довготривалих проїзних квитків на міський транспорт, що дозволить врегулювати проблемні питання у цій сфері. Мінтрансзв’язку необхідно завершити розроблення методики формування вартості квитків тривалої дії на проїзд в метро та автобусі, а МінЖКГ – в тролейбусі і трамваї. З цього приводу Комітет висував офіційні вимоги до міністерств, а уряд видав відповідне доручення у 2009 році.