Третій етап запровадження електронного квитка почнеться навесні

Третій етап проекту з введення електронного квитка почнеться у другому кварталі 2010 року - «Укрзалізниця»

Київ. 21 січня. УНІАН. Третій етап реалізації проекту з введення електронного квитка з розпечатуванням через Інтернет і скануванням безпосередньо провідником або начальником поїзда у вагоні буде здійснений у другому кварталі 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.

«Зараз закінчується тестування засобів сканування», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Перший етап програми з бронювання місць через Інтернет з подальшим оформленням квитка у касі «Укрзалізниця» запровадила 22 грудня 2008 р.

Так, з грудня 2008 року «Укрзалізниця» ввела послугу бронювання квитків через Інтернет, з 30 березня 2009 року – послугу бронювання і продажу квитків через Інтернет на своєму офіційному веб-сайті. Сплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, по пред`явленню якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» у зручний день до відправлення поїзда.

З початку 2010 р. послугою оформлення квитка через Інтернет скористалися 2 600 пасажирів "Укрзалізниці". Усього в 2009 р. пасажири зарезервували і оформили через мережу понад 82 тис. квитків, сплатили - 71 720.