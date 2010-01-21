«Укрзалізниця» не планує підвищувати вартість квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.

«На сьогодні немає планового завдання з підвищення цін. Ця робота з перегляду тарифів на 2010 рік (на пасажирські перевезення – УНІАН) має проводитися на рівні Мінтрансзв’язку, Мінекономіки. Ми не приховуємо, що зацікавлені привести їх рівень до рівня витрат, але на сьогодні, враховуючи інфляцію, таких планів немає», – сказав він.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізниць "Укрзалізниця" є монопольним перевізником вантажів і пасажирів залізничним транспортом. Об`єднує шість залізниць – Донецьку, Львівську, Одеську, Придніпровську, Південну й Південно-Західну, які охоплюють усі області України.