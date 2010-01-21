Начальник київського метро наполягає на підвищенні тарифів

Начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ наполягає на необхідності підвищення плати за проїзд.

Як повідомляє Інтернет-портал “Комсомольской правды в Украине”, про це П.МІРОШНИКОВ сказав на «прямій лінії», організованій виданням.

«У мене немає інформації про підвищення вартості проїзду, хоча зробити це просто необхідно. Нинішні тарифи економічно необґрунтовані», - підкреслив він.

П.МІРОШНИКОВ вкотре наголосив, що для того, щоб метро стало рентабельним, вартість однієї поїздки в підземці має становити 2,5 грн. Тоді у «Київського метрополітену» з`являться кошти не тільки на підтримку нинішнього стану підземки, але й на її розвиток, технічне переоснащення, додав він.

П.МІРОШНИКОВ також повідомив, що за минулий рік метро заробило на оренді 21 млн. грн.

«Орендарі одержують дозвіл на торгівлю, тільки якщо це не суперечить заходам протипожежної безпеки і не утруднить евакуацію. Ініціатором появи торгових точок є не ми, а самі пасажири. Адже якби там нічого не продавалося, вони б і хвилини там не стояли», - зазначив начальник метрополітену.

За його словами, вказаної річної суми від оренди вистачає на те, щоб заплатити співробітникам зарплату за два тижні.

У той же час, за даними П.МІРОШНИКОВА, в 2009 році на рекламі «Київський метрополітен» заробив 7,4 млн. грн., а на перевезеннях пасажирів - 558,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, вартість однієї поїздки в столичному метрополітені була підвищена наприкінці 2008 року до 2 грн., в наземному транспорті – до 1,5 грн., якщо купувати квиток завчасно у кіоску, 2 грн. – якщо купувати його в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Антимонопольний комітет України (АМК) визнав таке підвищення не обгрунтованим. 12 січня 2009 р. на засіданні АМК, яке відбулося за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, була досягнута домовленість про зниження з 23 січня вартості проїзду в метро до 1,7 грн., а в тролейбусах, автобусах і трамваях – до 1,5 грн.

Згідно з розпорядженням мерії, тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті знижені з 31 січня 2009 р., зокрема, на проїзд у метро – на 30 коп. Разом із тим, зросла вартість проїзних квитків, наприклад, річний проїзний документ на метро, який з 4 листопада коштував 365 грн., подорожчав до 910 грн. А в 2010 р. річні і квартальні проїзні квитки були виведені з використання. У ходу залишилися жетони по 1,7 грн., а також проїзні на місяць або безстрокові проїзні на не менше ніж 50 поїздок із закладеною в них вартістю однієї поїздки 1,7 грн.