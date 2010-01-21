Через негоду ускладнено рух автотранспорту – Мінтранс

У зв`язку зі складними метеоумовами дороги державного значення в Миколаївській та Херсонській областях засніжені, ускладнено рух автомобільного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, рух ускладнено на автодорозі Н-14 Кіровоград–Миколаїв на 175-187 км і на 190-196 км у Миколаївській обл.

За оперативними даними, на 13:00 у західних областях України, а також на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей місцями йде невеликий сніг, сильний поривчастий вітер до 15-20 м/с. У Закарпатській обл. – місцями туман. На решті території країни – без опадів.

У Херсонській обл. рух транспорту автомобільними дорогами загального користування забезпечено, але на автодорозі М-14 Одеса–Мелітополь–Новоазовськ (на Таганрог) на ділянці 190–207 км сильний вітер переносить сніг із поля на проїжджу частину дороги. Рух транспорту забезпечено, але ускладнено. Проводяться заходи з розчищення снігу – на ділянці працюють 17 робочих і спеціальні машини.

На перевалах у Карпатах без опадів, температура повітря -4 –6 градусів С. В АР Крим йде дощ, температура повітря становить 0 -1 градусів С. Проїзд забезпечено.

На автодорозі М-05 Київ–Одеса без опадів. Температура повітря -8 –9 градусів С. Дорога суха, в Одеській області місцями засніжені дороги. Проїзд забезпечено.

Загалом, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе. У Чернігівській області місцями спостерігається сніжний накат, у Волинській, Хмельницькій, Луганській та Одеській областях покриття місцями засніжене.

Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей засніжене. На зимовому утриманні доріг задіяно 1736 одиниць техніки й 2665 робочих.