Набуло чинності положення про надання послуг фіксованого зв'язку

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) України затвердила положення про надання послуг фіксованого зв`язку.

Про це йдеться в рішенні НКРЗ від 10.12.2009 р. №1789 (зареєстровано в Мінюсті 13 січня 2009 р. під №19/17314) "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій за поданням послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку: місцевого, міжміського, міжнародного"

Документ встановлює вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов`язкових для виконання суб`єктами господарювання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.

Положення цього документа поширюється на всі суб`єкти господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого місцевого, міжміського і міжнародного телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку.