На трасі між Херсоном і Миколаєвом МНС поставило пункт обігріву
10:18, 22 січня 2010Транспорт/Звя'зок
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І польову кухню
Фахівці Херсонського облавтодору і бійці МНС організували цілодобове чергування на трасі між Херсоном і Миколаєвом, де через снігопад ускладнено рух автотранспорту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Херсонській області.
Згідно з повідомленням, на трасі встановлено пункт обігріву і польову кухню.
Зараз поки вдається уникнути великих заторів, які були 16-18 грудня.
Нагадаємо, тоді на трасі між Херсоном і Миколаєвом у сніжному полоні опинилися понад 700 автомобілів.
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