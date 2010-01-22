Вартість проїзду в київському метро залишиться на рівні минулого року

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що в мерії столиці не готується жодних документів щодо зміни вартості проїзду в метрополітені, і таке питання не розглядалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам на прохання прокоментувати заяву керівника КП «Київський метрополітен» про необхідність підвищення тарифу за проїзд через те, що зараз він економічно необґрунтований.

«Не звертайте уваги. Це його особиста думка. Це ніякого відношення не має до позиції ані Київського міського голови, ані моєї позиції. І я кажу: у нього достатній тариф для забезпечення нормального функціонування метрополітену», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

В той же час, за його поясненням, в столичної підземки є інша проблема, і її керівник таким чином хоче вирішити: «Питання в іншому. Питання в пільговиках».

За словами першого заступника голови КМДА, на сьогодні не виконується закон України про відшкодування за рахунок субвенції з державного бюджету безкоштовного проїзду пільговиків.

«Якщо держава буде виконувати свої обов’язки відповідно до закону, в нього вистачить коштів без всякого підвищення тарифу. Він говорить від безвиході. Не сплачують за безоплатне перевезення, в нього немає коштів, і він шукає, як вийти з ситуації. Але не можна перекладати на нормальних мешканців, які платять повну вартість, те, що повинна робити держава», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ заявив, що економічно обгрунтованим є тариф 2,5 грн.