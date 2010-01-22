У Криму знову продовжили штормове попередження

У Криму місцеве управління МНС знову оголосило штормове попередження.

Як повідомляє прес-служба управління, у п`ятницю на території автономії, зокрема в Сімферополі, збережеться ожеледь і ожеледиця.

Проте, проїзд кримськими дорогами забезпечено.

Як повідомляв УНІАН, Крим живе в умовах штормового попередження вже кілька днів.

У неділю рятувальники попереджали про посилення вітру 17-19 січня.

У понеділок місцеве управління МНС повідомило, що 19-20 січня в автономії буде дощ з переходом у сніг, ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

Негода знеструмила більш як 50 сіл автономії.

У четвер рятувальники інформували про сильний мокрий сніг, ожеледь, ожеледицю і можливе посилення швидкості вітру до 20 метрів за секунду.