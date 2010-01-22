Рух на автодорогах Миколаївської області відновлено

Проїзд на автодорогах державного значення у Миколаївській області: М-05 «Київ-Одеса», М-13 «Кіровоград-Платонове», М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», Н-11 «Дніпропетровськ-Миколаїв», Р-06 «Уллянівка-Миколаїв» забезпечено.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області, рух обмежено лише на трасі Н-14 «Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв». На автодорозі місцевого значення Т-15-10 «Нова Одеса-Єланець» проїзд обмежено.

Ускладненим залишається транспортне сполучення з населеними пунктами: с. Іллічівка Братського району, с. Червоне Поле Миколаївського району, с. Мирне Жовтневого району.

На автодорогах області в цілодобовому режимі працюють співробітники ДАІ і особовий склад, а також техніка облавтодору. За оперативною інформацією служби автомобільних доріг у Миколаївській області, 21 січня для роботи на автодорогах бути задіяно 60 одиниць техніки, а також 92 працівники.

Випадків обмороження людей не зареєстровано.

За оперативною інформацією диспетчерської служби ВАТ «Миколаївобленерго» на 06:00 22 січня на території області електропостачання відновлено в повному обсязі. За даними ВАТ «Укртелеком», електрозв`язок відновлено у повному обсязі.

У бойовому розрахунку підрозділів МНС знаходиться 154 одиниці техніки, а також 187 осіб особового складу. Протягом доби для надання допомоги підрозділами ГУ МНС України у Миколаївській області здійснено 4 виїзди, з них: 2 рази для надання допомоги зі звільнення з снігового заносу (звільнено 4 вантажні автомобілі, 5 осіб); 1 виїзд для транспортування хворих з сіл Новошмідтівка і Сухий Єланець до Новоодеської центральної районної лікарні, а також 1 виїзд для проведення робіт з розпилювання дерева, яке могло впасти на повітряну лінію електропередач і газопровід.

На 06:00 22 січня на території Миколаївської області температура повітря становить від 10 до 6 градусів морозу, вітер північно-східний 4-8 м/с, місцями осідання у вигляді невеликого снігу. За даними обласного центру гідрометеорології, 22 січня на території області очікуються такі погодні умови: місцями сніг, завірюха, ожеледь. Вітер північно-східний 6-11 м/с. Температура повітря – 13-6 градусів морозу.

23-26 січня очікується значне зниження температури повітря: 23-24 січня вночі 15-20 градусів морозу, вдень - 11-16 градусів морозу. 25-26 січня вночі - 20-25 градусів морозу, вдень - 11-16 градусів морозу.