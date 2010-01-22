Обсяг споживання інтернет-трафіку в Україні може збільшитися на 80%

У 2010 році на ринку послуг широкосмугового доступу до Інтернету збережуться минулорічні тенденції: приріст абонентів, зростання споживання трафіку, але темпи цих показників дещо зменшаться. Про це УНІАН повідомили експерти національного провайдера телекомунікаційних послуг компанії ВОЛЯ.

На думку президента компанії ВОЛЯ Сергія БОЙКО, показник приросту нових абонентів у 2010 році збережеться на рівні 2009 року.

«Думаю, в 2010 році ринок покаже середні темпи приросту абонентської бази на рівні 12-15%, аналогічно 2009 року, адже економічна криза суттєвим чином змінила споживацькі уподобання. Для порівняння, динаміка приросту у 2008 році склала близько 25-30%», - говорить С.БОЙКО.

На думку керівника Інтернет-проекту компанії ВОЛЯ ВАДИМА Гарбуза, основний розвиток ринку доступу до послуг інтернет буде здійснюватися за рахунок збільшення споживання трафіку.

«Торік, за нашими даними, збільшення споживання трафіку в розрахунку на одного абонента склало близько 96%. Думаю, в 2010 році збільшення цього показника буде трохи нижче – на рівні близько 80%. Але все одно він буде на багато перевищувати темпи приросту нових абонентів. Це збігається з тенденціями російського ринку, який за рівнем розвитку випереджає український на 1-2 роки», - говорить В.ГАРБУЗ.

На думку експерта, приріст споживання трафіку може загальмувати через те, що у 2010 році не виключена поява перших передумов для насичення ринку.

Також В.ГАРБУЗ вважає, що приріст споживання трафіку відбуватиметься головним чином через збільшення частки «важкого» контенту в структурі споживання трафіку, головним чином мультимедіа.

«В структурі споживання українських користувачів почав переважати відеотрафік, що збігається зі світовими тенденціями, до яких поступово підтягуються і вітчизняні абоненти високошвидкісного доступу в Інтернет. Крім того, саме відео також швидко «важчає» з появою нових форматів з вищою якістю зображення», - говорить В.ГАРБУЗ.

За словами В.ГАРБУЗА, якщо 5 років тому середній обсяг відеофайлу з кінофільмом складав 700-750 Мб в форматі MPEG-4, то вже 2-3 роки тому через підвищення вимогливості абонентів до якості зображення його обсяг збільшився в середньому до 1,5 ГБ. Сьогодні ж відео середнього обсягу займає вже 5 Гб або 9 Гб в форматі DVD-5 або DVD-9, а в форматі HD - від 15 ГБ до 80 ГБ.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ обслуговує близько 1,4 млн. абонентів в Україні, що користуються послугами доступу до телепрограм, та більше 380 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.

Компанія ВОЛЯ - національний український телекомунікаційний провайдер, що надає комплексну мультисервісную послугу, а саме: інформація й розваги — доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; передавання даних — високошвидкісний доступ до Інтернету і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація — комп’ютерний та голосовий зв’язок.

Компанія FinPR – перша в Україні спеціалізована компанія в галузі фінансового PR та комунікаційного консалтингу. FinPR надає комплексні послуги з інформаційного супроводження клієнта, задля підтримання його бездоганної ділової репутації та підвищення його інвестиційної привабливості.