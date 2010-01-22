У Черкасах подорожчає проїзд у тролейбусах

У Черкасах підвищиться вартість проїзду в тролейбусах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, комітет затвердив рішення про проведення процедури регуляторного акту щодо підвищення вартості проїзду до 1 грн. Упродовж місяця цей проект обговорюватиметься громадою Черкас. Коли підвищиться плата за проїзд в тролейбусах, поки що невідомо.

Комунальне підприємство "Черкасиелектротранс" планує підвищити вартість проїзду в міських тролейбусах до 1 грн. Тариф на проїзд у 80 коп., який діє зараз, для комунального підприємства збитковий. "Черкасиелектротранс" закінчили 2009 рік зі збитком у розмірі близько 5 млн. грн.

Привести тариф на проїзд у тролейбусах до економічно обгрунтованого рівня заважає проблема з узгодженням тарифів, яку не вдається вирішити вже півтора роки, повідомив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту економічної політики і розвитку Черкаського міськвиконкому Павло КАРАСЬ. Відповідно до нововведення в законодавстві, узгоджувати тариф на проїзд у тролейбусах має Міністерство житлово-комунального господарства України.

«Ми відправляємо документи на міністерство, нам надсилають їх назад. Мов, не надали весь пакет документів. І так повторюється вже кілька разів. При цьому чого саме не вистачає - не вказують, - сказав П.КАРАСЬ. - Востаннє пакет документів повернули кілька днів тому з незначними зауваженнями: там розділовий знак поставити, там прибрати. Хоча в цілому ніби то вони й не проти».

За словами П.КАРАСЯ, через таку позицію МінЖКГ "Черкасиелектротранс" працює зі збитками.

У свою чергу, директор КП Олександр ІЩУК повідомив УНІАН, що підвищення вартості проїзду, перш за все, пов`язане зі зростанням цін на запасні частини до тролейбусів. Зокрема, за останні півроку вартість шин зросла на 53,1%, запасних частин - на 30,5%, контактний дріт зріс у ціні вдвічі.

Коли два роки тому міськвиконком затверджував вартість проїзду у розмірі 80 коп., то і собівартість перевезення одного пасажира становила таку саму суму. Зараз через різке зростання цін на запчастини і підвищення заробітної плати беззбитковий тариф для «Черкасиелектротранс» має становити 1,1 грн. Крім того, на розвиток підприємства впливає недостатнє фінансування з державного бюджету, що стосується відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій громадян.