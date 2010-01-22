«Укрзалізниця» відремонтувала 4 тис. 750 пасажирських вагонів

У 2009 році «Укрзалізниця» здійснила ремонт 4 тис. 750 пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, в умовах депо залізничники відремонтували 4 659 вагонів, що на 63 вагони більше, ніж було заплановано. Заводським ремонтом було оздоровлено 91 вагон, зокрема капітальним - 88.

Як відзначають у відомстві, всі ці роботи було здійснено для покращення якості обслуговування пасажирів.

Залізничники закликають звертатися до них у разі виникнення незручностей під час поїздки через несправні вагони. Всі зауваження і побажання буде враховано, а пересувний склад відремонтовано.