В Україні зменшилась кількість користувачів мобільного зв'язку

Кількість користувачів мобільного зв`язку в Україні в 2009 році вперше за всю історію мобільного зв`язку в країні зменшилася на 1%, або на 600 тисяч чоловік.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії iKS Consulting, повідомляє "Українська правда".

Відповідно до звіту, рівень номінального проникнення мобільного зв`язку в країні минулому року впав з 121,1% до 120,3%.

Лідер ринку ЗАТ "Київстар GSM" (Київ) зменшив за рік кількість абонентів на 1,5 млн. (6,6%) - до 22,02 млн. Як повідомлялося, за 2008 рік абонентська база оператора зросла на 74 тисяч (0 ,3%).

ЗАТ "Український мобільний зв`язок" (МТС) в 2009 році скоротив абонентську базу на 0,55 млн., або 3,1%, - до 17,564 млн., тоді як за підсумками 2008 року абонентська база оператора зменшилася на 1,9 млн., або 9,4%.

ТОВ "Астеліт" є єдиним з GSM-операторів, які зуміли в 2009 році не скоротити, а продовжити приріст абонентської бази.

За даними iKS Consulting, оператор минулого року підключив 0,98 млн. абонентів, збільшивши їх кількість на 1,9%, тоді як в 2008 році абонентська база оператора зросла на 2,4 млн., або на 27,3%.

Кількість абонентів ЗАТ "Українські радіосистеми" (ТМ Beeline) до початку 2010 року становила 2,005 млн., що на 23,16 тис. (0,5%) менше, ніж на початку 2009 року.

В 2008 році абонентська база оператора скоротилася на 1665 тисяч (62,8%).