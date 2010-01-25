Пасажирський літак ефіопської авіакомпанії упав у Середземне море

Пасажирський літак ефіопської державної авіакомпанії Ethiopian Airlines, що вилетів з Лівану сьогодні рано вранці, зазнав катастрофи над Середземним морем.

На борту лайнера були 92 особи, включаючи членів екіпажа, передає РІА «Новости».

Літак Боїнг-737-800 піднявся у повітря і через п`ять хвилин після цього зник з радарів. Зниклий лайнер прилетів до Бейрута в ніч на 25 січня з Аддіс-Абеби і повинен був повернутися в столицю Ефіопії.

Погодні умови не сприяли польоту: була гроза, йшов сильний дощ. За даними агентства, з 85 пасажирів літака 50 осіб - громадяни Лівану, з них троє мали подвійне громадянство: британське, канадське і російське. Більшість решти - ефіопи. Також на борту знаходилися семеро членів екіпажу.

Рятувальні служби виявили місце падіння літака: він впав у море за 3,5 км на захід від прибережного ліванського села Нааме.