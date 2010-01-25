У вихідні з Києва вивезено понад 10 тисяч тонн снігу

У вихідні дні в цілодобовому режимі на вулицях столиці працювали близько 280 одиниць спеціальних машин та механізмів. Прибрано і вивезено понад 10 тисяч тонн снігу.

Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На даний час роботи з вивезення снігу продовжуються, проводиться обробка дорожнього покриття посипальними матеріалами. Особлива увага приділяється очищенню зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів і тротуарів, заявляють у корпорації.

Також у “Київавтодорі” зазначають, що невиконання водіями правил дорожнього руху в частині паркування унеможливлює очистку дорог від снігу, особливо у центральній частині міста, де ширина проїжджої частини обмежена. У зв’язку з цим корпорація просить водіїв дотримуватися правил паркування, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня у мерії Київа повідомили, що для ліквідації наслідків стихійного лиха міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив терміново виділити 16,3 млн. грн додаткових коштів.

Київська влада планує очистити місто від завалів снігу і криги, а також поламаних дерев та гілок максимум до кінця наступного тижня.